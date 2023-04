Moana : Raiarii, moniteur de kitesurf et de wingfoil 

100% FENUA – Jeudi 27 avril à 19 h 00, découvrez un nouveau portrait dont la passion est liée à l’océan.

Cette semaine dans votre magazine consacré à la mer, nous ferons la connaissance de Raiarii FADIER moniteur de kitesurf et de wingfoil. Originaire de Bora Bora, notre jeune moniteur nous embarquera avec lui sur le site de la Pointe Vénus à Mahina pour nous faire découvrir un cours de foil en compagnie d’un couple amateur désirant pratiquer le wingfoil. Le foil est un aileron qui avec la vitesse va faire décoller la planche au-dessus de l’eau. Cette activité s’est bien développée depuis 2015.

C’est en expansion totale, tout le monde veut s’y mettre car elle procure une sensation incroyable et est accessible à n’importe qui, nous racontera Raiarii.

Les cours de foil se passe à la pointe vénus pour débuter plus facilement car l’eau est plus calme. Raiarii pratique le kitesurf depuis ses dix ans puis c’est orienté vers le foil pour découvrir de nouvelles sensations. Quelques années plus tard il veut faire découvrir sa passion dont il a fait son métier et ce n’est que en 2021 qu’il décide de lancer sa propre école de kitesurf.

Production et réalisation : Yann MARIASSOUCE







