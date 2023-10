Moana : Noé, passionné de paddle surf à Arue

100% FENUA – Jeudi 19 octobre à 19 h 00, retrouvez un nouveau numéro de votre magazine de la mer

L’immense territoire maritime de la Polynésie, offre un terrain de jeu de rêve pour tous les amoureux de la MER. Elle éveille aussi des passions en tous genres… Dans la commune de Arue, Noé est employé dans une station de service. Il travaille surtout la nuit et les week-ends. Et en semaine, on aura plus de chances de le rencontrer dans l’eau… Noé est un grand passionné de Paddle Surf !

Production et réalisation : Yann Mariassouce

Moana

Tous les jeudis à 19 h 00