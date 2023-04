Moana : Laurence, artiste peintre passionnée par l’océan

100% FENUA – Jeudi 20 avril à 19 h 00, découvrez un nouveau portrait de femme dont la passion est liée à l’océan.

La Polynésie française s’étend sur un territoire de 5 millions de km2 avec très peu de terres émergées. C’est donc tout naturellement vers l’environnement marin que les habitants du Fenua se sont orientés. La mer façonne et réalise souvent avec homme et femme des histoires nobles et authentiques. L’histoire de Laurence en fait partie !

A Teahupoo à la presqu’île, Laurence est artiste peintre. Elle nourrit une passion pour l’océan, les mythes, traditions et légendes polynésiennes.

Depuis 3 ans, Laurence est totalement immergée dans son travail sur la Polynésie et plus particulièrement sur Teahupoo, sa vague mythique sa nature luxuriante et la magie de ce lieu.

L’artiste peintre se passionne aussi pour jeunes surfeurs du bout de l’île dont elle peint les portraits et qui sont un prolongement naturel de la vague de Teahupoo, nous confiera t-elle…

Production et réalisation : Yann MARIASSOUCE





Moana

Tous les jeudis à 19 h 00