Moana : l’aquaculture locale

Jeudi 24 octobre à 19 h 00, retrouvez un nouveau numéro de votre magazine Moana.

Le Paraha peue, la crevette bleue et l’algue rouge: 3 produits de la mer issues de l’aquaculture locale et l’expertise de la Direction des Ressources Marines.

Dans votre magazine de la mer cette semaine, nous découvriront 3 espèces issues de l’aquaculture locale: la crevette bleue, le paraha peue et l’algue rouge. Développés par la Direction des Ressources Marines, les techniques de reproduction et d’élevage permettent une production viable des ces produits. Après plusieurs années de recherches, les produits aquacoles sont désormais bien implantés dans le secteur économique. La DRM permet ainsi à des porteurs de projets locaux de créer leurs élevages et de participer à la production de fruit de mer locaux.

Production et réalisation : Yann Mariassouce

