Moana : Journée mondiale de l’Océan avec les enfants

100% FENUA – Jeudi 15 juin à 19 h 00, suivez un nouvel épisode de votre magazine Moana

Dans le sillage de la journée mondiale de l’océan du 8 juin dernier, votre magazine consacré à la mer vous un propose un numéro spécial dédiée à cette journée en compagnie de 200 jeunes éco ambassadeurs issus de différents établissements scolaires et invités à bord du Aremiti Ferry jeudi dernier.

Le temps d’un aller/retour entre Tahiti et Moorea, 7 associations et plusieurs bénévoles liés à la protection de l’environnement locale ont pu ainsi sensibiliser à la préservation de nos océans et de sa faune mais aussi et surtout à la gestion des déchets : le grand défi au fenua !

Production et réalisation : Yann MARIASSOUCE

Moana

Tous les jeudis à 19 h 00