Moana : Excursion au Fenua Aihere à Tautira

100% FENUA – Jeudi 15 mai à 19 h 00, retrouvez un nouveau numéro de votre magazine Moana.

La semaine dernière dans votre magazine, nous avons découvert le transport scolaire maritime avec Liana et Arnold du côté de Tautira. Le couple assure le transport scolaire de 48 enfants et adolescents habitant exclusivement le Fenua Aihere, une zone située au-delà du village de Tautira et accessible uniquement par bateau.

Aujourd’hui dans votre magazine, nous poursuivons notre aventure avec Liana et Arnold lors d’une excursion à la découverte des histoires et des légendes du Fenua Aihere.

Un voyage au bout de l’île de Tahiti !

Production et réalisation : Yann MARIASSOUCE

Moana

Tous les jeudis à 19 h 00