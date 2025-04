Moana : Découverte du métier de gréeur

100% FENUA – Jeudi 24 avril à 19 h 00, retrouvez un nouveau numéro de votre magazine Moana.

Le mot peut sembler un peu savant, mais le gréeur est celui qui installe et répare le gréement. Dans le domaine maritime, le gréement est l’ensemble des pièces fixes et mobiles d’un navire permettant la propulsion et la manoeuvre d’un bateau par la force du vent.

Aujourd’hui, dans votre magazine consacré à la mer, nous découvrirons le métier de gréeur en compagnie d’Emilien et de Tini à Punaauia. Vérifier et contrôler la tension des câbles ou encore hisser les mâts à la verticale… C’est un métier de précision, de hauteur et de résistance.

A Tahiti, 3 entreprises seulement sont spécialisées dans ce service important pour tout propriétaire de voilier. Il n’existe aucune formation pour ce métier. Ce savoir faire est aussi précieux que rare. Immersion dans le quotidien d’un professionnel suspendu entre ciel et mer.

Production et réalisation : Yann MARIASSOUCE

