Moana : construction et excursion en va’a tai’e à Moorea

100% FENUA – Jeudi 30 mars à 19 h 00, direction l’île de Moorea pour une sortie à voile

Depuis près de 20 ans au fenua, on peut voir de plus en plus de voiles sur nos lagons. Le va’a tai’e attire le regard et déclenche les passions. Mais rares sont les passionnés qui donnent vie à leurs rêves. A Moorea, Raphaël Labaysse est constructeur et navigateur de va’a tai’e. Il a inspiré son petit frère Jean-Roland qui est aujourd’hui capitaine. Tous les deux nous racontent leur parcours.

Production Yann MARIASSOUCE

Réalisation : Matahi Tutavae



Moana

Tous les jeudis à 19 h 00