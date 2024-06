Moana : Chris, gérant d’un Food truck au PK18

100% FENUA – Jeudi 27 juin à 19 h 00, découvrez le portrait de Chris, gérant d’un food truck sur la plage de Vaiava aussi appelé PK18 à Punaauia.

A 37 ans, cet ancien salarié de banque a tout quitté pour promouvoir le Fenua à sa façon ! Dans sa roulotte Chris crée des spécialités à base de poisson telles que fish pops, fish burger ou encore poke bowl. Il y en a pour tous les goûts !

Cette rencontre hasardeuse nous permettra de découvrir une personnalité attachante et surtout passionnée de son Fenua, de sa culture, de ses traditions et de ses ressources de la terre et de la mer.

Production et réalisation : Yann Mariassouce

Moana

Tous les jeudis à 19 h 00