Moana : Best of 2023 

100% FENUA – Jeudi 14 décembre à 19 h 00, retrouvez un nouveau numéro de votre magazine de la mer

Votre rendez-vous consacré à la mer vous propose un numéro spécial sous la forme d’un best of et dédié à quelques extraits de reportages ayant forcément marqué les esprits durant cette année 2023.

Pour ce dernier numéro de l’année, nous aurons ainsi l’occasion de revivre la pratique du Foil avec Raiarii à Mahina, la nage en queue de sirène avec Océane à Moorea et enfin la pêche à Rurutu avec Adrien.



Production et réalisation: Yann Mariassouce

Moana

Tous les jeudis à 19 h 00