Moana au cœur de la Saga 2024, 1e partie

100% FENUA – Jeudi 26 septembre à 19 h 00, retrouvez un nouveau numéro de votre magazine Moana.

Votre magazine consacré à la mer vous embarque au cœur de la SAGA 2024, une édition qui s’était déroulé du 30 juin au 04 août dernier sur l’île de Bora-Bora aux Iles sous le vent. Organisée par l’École de Voile de Arue, la SAGA demeure depuis plus de 30 ans un pilier incontournable dans l’épanouissement des jeunes polynésiens. Au total, 720 enfants et adolescents âgés de 7 à 18 ans, sélectionnés par les services sociaux et les foyers d’accueil, ont participé à l’événement SAGA 2024.

Comme chaque année une équipe multidisciplinaire comprenant des directeurs de centre, des moniteurs de voile certifiés, des animateurs, du personnel médical et des travailleurs sociaux se sont mobilisés afin de garantir un encadrement optimal des enfants polynésiens.

Nous découvrirons dans le reportage ce travail de l’ombre du personnel encadrant garantissant ainsi le succès de cette expérience unique et en offrant aux enfants un soutien continu et bienveillant tout au long de leur séjour.

Production et réalisation : Yann Mariassouce

