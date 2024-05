Moana : aquagym et aquabike en mer à Moorea

100% FENUA – Jeudi 23 mai à 19 h 00, faites la rencontre de Yann coach sportif qui organise des séances d’aquabike et d’aquagym..

La Polynésie possède un des plus vastes territoires maritimes au monde. Une position favorisant le développement économique du monde marin et idéal pour le développement d’innombrables activités nautiques.

A Moorea, Yann est coach sportif et maître nageur. Passionné par la mer et par les Polynésiens, chaque semaine il organise des séances d’aquagym et d’aquabike en mer. Tout un programme !

Production et réalisation : Yann Mariassouce

Moana

Tous les jeudis à 19 h 00