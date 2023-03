Moana : animation touristique à Moorea

100% FENUA – Jeudi 2 mars à 19 h 00, embarquez pour Moorea pour une rencontre avec Rainui Teriirere, animateur culturel dans une société touristique.

Cette semaine, l’émission Moana vous emmène à la découverte d’un guide pas comme les autres. Vivre du métier d’animateur touristique est un rêve pour beaucoup, il n’est pas donné à tous de pouvoir le faire. La bringue, l’humour et une certaine connaissance de notre histoire et notre culture sont 3 éléments clés que Rainui Teriirere a acquis durant sa vie. Depuis 1 ans, il est animateur culturel dans une société touristique de Moorea. Sa passion: faire vivre son quotidien et sa joie aux visiteurs de Moorea.

Réalisation : Matahi TUTAVAE

Production : Yann MARIASSOUCE

