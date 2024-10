Mission : Noël Les aventures de la famille Noël, votre film de dimanche

FILM – Dimanche 27 octobre à 19 h 25, passez une très bonne soirée en famille sur TNTV avec le film « Mission : Noël, les aventures de la famille Noël ».

A l’occasion des vacances de la Toussaint, TNTV vous a concocté une programmation spéciale pour passer de très belles soirées en famille.

Film d’animation. Comment le Père Noël fait-il pour apporter tous les cadeaux, à tous les enfants du monde, en une seule nuit ? Qui ne s’est jamais posé cette question ? Voici la réponse : il s’agit d’une opération secrète impliquant une technologie de pointe, soigneusement préparée dans une région secrète du pôle Nord… Pourtant, cette fois, un grain de sable va mettre la magie en danger. Un enfant a été oublié ! Et pour couronner le tout, c’est Arthur, le plus jeune fils du Père Noël et le moins doué de la famille, qui va tenter de sauver la situation avec son drôle de grand-père et une lutine obsédée par l’emballage des cadeaux… La mission s’annonce pleine d’aventures !

Mission : Noël, les aventures de la famille Noël

Dimanche 27 octobre à 19 h 25