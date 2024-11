Meta Fenua : usage du smartphone, quelles conséquences pour les plus jeunes ?

100% FENUA – Mardi 26 novembre à 17 h 40, retrouvez Manon Kemounbaye pour une nouvelle émission de Meta Fenua.

Aujourd’hui une majorité de Polynésiens possèdent un smartphone. Cet objet est dans toutes les mains y compris celles des plus jeunes. Quels impacts sur leur santé, leur quotidien ? Cette semaine, Manon recevra le président du Club de la sécurité de l’information (Clusir) Bertrand Hersant. Le Clusir organise un événement pour sensibiliser parents et ados aux risques liés à l’utilisation de cet outil technologique.



Et pour évoquer l’impact social et psychologique de l’utilisation de smartphones chez les plus jeunes, l’équipe de Meta Fenua a également tendu le micro à une psychologue : Nathalie Colin-Fagotin.

Enfin, comme chaque semaine, Manon vous donnera un aperçu de l’actu tech, à l’international.

