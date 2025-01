Meta Fenua : Tama no te tairoto

100% FENUA – Mardi 21 janvier à 17 h 30, retrouvez Manon Kemounbaye pour une nouvelle émission de Meta Fenua.

Cette semaine dans votre émission Meta Fenua, la technologie connecte les amoureux des océans. Nous plongerons à la découverte de la vie sous-marine. Il sera question d’une application qui permet de partager des connaissances sur le lagon. Manon recevra Vetea Liao, biologiste marin à l’origine de Tama no te tairoto. L’association a lancé Connected by the reef, la première observation mondiale et simultanée de ponte du corail Porites Rus.

Meta Fenua

Tous les mardis à 17h30