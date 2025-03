Meta Fenua : Océanie, un vivier d’innovations

100% FENUA – Mardi 1er avril à 17 h 30, retrouvez Manon Kemounbaye pour une nouvelle émission de Meta Fenua.

Cette semaine, Manon vous parle d’innovation made in Océanie dans Meta Fenua. Ils font partie du top 40 des jeunes ultramarins qui font bouger les lignes. Maiti Rossoni, entrepreneur du fenua, et Robert Kakue, originaire de Nouvelle-Calédonie, font partie du top 40 de l’institut Choiseul.

Une nouvelle reconnaissance pour ces jeunes que l’envie d’innover porte sans cesse vers de nouveaux défis. Car innover sur nos territoires insulaires, c’est possible et même un besoin selon eux. Santé, transports, isolement… les problématiques sont souvent similaires et les solutions, à partager.

Meta Fenua

Tous les mardis à 17h30