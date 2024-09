Meta Fenua : les campus connectés

100% FENUA – Mardi 1er octobre à 17 h 40, retrouvez Manon Kemounbaye pour une nouvelle émission de Meta Fenua.

Saviez-vous qu’il est possible de suivre un cursus universitaire tout en résidant en dehors de Tahiti ? Le numérique, ça sert aussi à ça. On parle de campus connectés cette semaine dans Meta Fenua. Manon recevra Jean-Baptiste Hebraud, directeur général des services à l’université de la Polynésie française. Deux étudiantes des Marquises témoigneront aussi de leur parcours à distance. Et bien sûr, comme chaque semaine, nous ferons le point de l’actualité tech à l’international…

Meta Fenua

Tous les mardis à 17h40