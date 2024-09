Meta Fenua : la French Tech avec Alan Touchard et Arthur Ceccaldi

100% FENUA – Mardi 17 septembre à 17h40, retrouvez Manon Kemounbaye pour une nouvelle émission de Meta Fenua.

Innover, créer son entreprise, cela peut s’avérer compliqué. Même lorsqu’on est très motivé, il faut du soutien et des contacts.

Cette semaine dans votre émission, Manon vous propose de découvrir ou redécouvrir l’association des entreprises innovantes du fenua, la French Tech Polynésie. Un réseau à portée nationale et internationale. Pour en parler, nous recevrons l’un de ses représentant, Alan Touchard. Nous irons également à la rencontre d’Arthur Ceccaldi. À l’origine de deux start ups du fenua, Hello Scoot et l’application de co-voiturage Wigo, il nous expliquera en quoi la French Tech l’a aidé à faire connaitre son travail.

Meta Fenua

Tous les mardis à 17h40