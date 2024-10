Meta Fenua : la cybersécurité

100% FENUA – Mardi 15 octobre à 17 h 40, retrouvez Manon Kemounbaye pour une nouvelle émission de Meta Fenua.

Près de 73% de la population du fenua utilise régulièrement internet, 62% sont des utilisateurs des réseaux sociaux. Une utilisation qui n’est pas sans danger. Deepfakes, vol de données, usurpation d’identité… Cette semaine dans Meta Fenua, on fait le point sur les dangers et les bonnes pratiques de cybersécurité avec notre invité de la DTPN, le Major Timiona HAPAITAHAA investigateur en cybercriminalité. Nous irons également au siège de la gendarmerie à Papeete où le Major Pascal AZNAR, enquêteur spécialisé, répondra à nos questions. Et comme chaque semaine, Manon vous proposera un condensé de l’actualité technologique à l’international.

Meta Fenua

Tous les mardis à 17h40