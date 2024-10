Meta Fenua : la cybersécurité en entreprise

100% FENUA – Mardi 22 octobre à 17 h 40, retrouvez Manon Kemounbaye pour une nouvelle émission de Meta Fenua.

S’il est difficile d’obtenir des chiffres précis, de plus en plus d’entreprises du fenua subissent des cyberattaques. Quelles sont les plus courantes et comment s’en protéger ? Cette semaine, Manon reçoit de nouveau le Major Hapaitahaa, investigateur en cybercriminalité à la DTPN. Elle fera également le point avec la gendarmerie où le Major Aznar, enquêteur en cybercriminalité répondra à ses questions. Enfin, comme chaque semaine, Meta Fenua vous offrira un résumé de l’actualité technologique à l’international.

Meta Fenua

Tous les mardis à 17h40