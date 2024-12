Meta Fenua : des casques de réalité virtuelle utilisés au bloc opératoire

100% FENUA – Mardi 3 décembre à 17 h 40, retrouvez Manon Kemounbaye pour une nouvelle émission de Meta Fenua.

Imaginez, subir une opération tout en ayant les pied dans l’eau ou en vous baladant en forêt… depuis un an la clinique Paofai propose à ses patients un casque de réalité virtuelle. Une manière de faire face au stress et à la douleur. Pour en parler, Manon reçoit Lucie Dole, infirmière anesthésiste. L’équipe de Meta Fenua a également pu filmer une intervention. Vous découvrirez la réaction du patient et de son chirurgien. Enfin, comme chaque semaine, Meta Fenua vous offrira un concentré d’actu tech internationale.

