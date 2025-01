Meta Fenua : Cryptomonnaie : le Bitcoin, une ascension spectaculaire

100% FENUA – Mardi 17 décembre à 17 h 30, retrouvez Manon Kemounbaye pour une nouvelle émission de Meta Fenua.

Votre émission Meta Fenua est de retour en 2025. Pour ce premier épisode de l’année, Manon et son invité parleront de cryptomonnaies. Le Bitcoin connaît une montée en puissance ces derniers mois. Pourquoi ? Quels sont les avantages des cryptomonnaies et comment éviter les arnaques ? Pour faire le point sur le sujet, nous recevrons Hellmouth Banner, organisateur du premier forum polynésien sur le Web 3 et fondateur de l’entreprise Dinovox.

Meta Fenua

Tous les mardis à 17h30