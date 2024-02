Mercredi à 19 h 30, suivez votre débat en tahitien

100% FENUA – Mercredi 14 février à 19 h 30, en cette journée de la Saint-Valentin, la rédaction de TNTV se penche sur la signification du mariage au travers d’un débat en tahitien animé par Vaitiare Nauta.

Quelle est sa valeur avant et aujourd’hui ? ses conséquences ? La différence d’un mariage civil et religieux, ou encore les mariages sous contrat. Elle abordera également avec ses invités le mariage pour tous, posthume et le PACS.

A tāu’aparau ana’e

Mercredi 14 février à 19 h 30

