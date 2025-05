Mémoire vive : votre mini-série du lundi !

SÉRIE – Lundi 12 mai à 19 h 30, retrouvez votre nouvelle mini-série, « Mémoire vive » avec Clémentine Célarié



Episode 3

Esther est contrainte de tuer le principal suspect des meurtres en série, qui lui servait jusqu’ici de bouc-émissaire. Elle doit se débarrasser du cadavre sans éveiller les soupçons de Marianne et Milo. Les meurtres se multiplient et la police, sur les nerfs, n’a plus de piste sérieuse. Écartée de l’enquête, Célia continue de creuser dans son passé.

Episode 4

Célia se rend dans le village de son enfance afin d’y chercher des réponses. L’Alzheimer d’Esther, qui la fragilise de plus en plus, ne lui reste plus beaucoup de temps avant d’en finir. Célia reçoit alors une mystérieuse invitation de la part du « Chat », qui la convie pour une ultime confrontation.

Synopsis : Esther Lefèvre a passé une partie de sa vie en tant que greffière au service d’un juge d’instruction et profite désormais d’une retraite sans histoire. Mais lorsqu’on lui diagnostique un début d’Alzheimer, un secret qu’elle s’était efforcée d’enfouir au fond de sa mémoire remonte à la surface. Elle extrait de ses archives une liste de noms et commence à éliminer, une à une, les personnes qui y sont mentionnées, se muant en une justicière énigmatique et maladroite. Alors qu’elle met en oeuvre sa vengeance avant que l’oubli ne la gagne, une jeune flic talentueuse et fonceuse, Célia Le Goff, voit son quotidien basculer lorsqu’elle découvre qu’un tueur en série laisse des messages à son intention sur les corps de ses victimes. L’enquête la mènera sur les lieux de son enfance là où est enfoui le plus sombre secret de son passé. Esther cherche à se souvenir et Célia à oublier. Les deux destins se rejoignent et s’unissent.

Mémoire vive

