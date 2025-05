Mémoire vive : votre mini-série de lundi !

SÉRIE – Lundi 5 mai à 19 h 35, retrouvez votre nouvelle mini-série, « Mémoire vive » avec Clémentine Célarié



Episode 1

Esther Lefèvre, ancienne greffière, profite d’une retraite sans histoire. Mais lorsqu’elle apprend qu’elle souffre d’un début d’Alzheimer, elle décide, avant de tout oublier, d’affronter un secret qu’elle s’était efforcée d’enfouir au fond de sa mémoire. Résolue, elle extrait de ses archives une liste de noms et commence à éliminer, une à une, les personnes qui y sont mentionnées. En parallèle, Célia Le Goff, capitaine de police, enquête sur ces meurtres en série.

Episode 2

La présence de Marianne, la fille d’Esther, et Milo, son petit-fils, débarqués chez elle à l’improviste pour quelques semaines, entrave l’exécution de sa vengeance. Célia découvre que le tueur en série laisse des messages à son intention sur le corps des victimes, mais elle n’en comprend pas la signification.

Synopsis : Esther Lefèvre a passé une partie de sa vie en tant que greffière au service d’un juge d’instruction et profite désormais d’une retraite sans histoire. Mais lorsqu’on lui diagnostique un début d’Alzheimer, un secret qu’elle s’était efforcée d’enfouir au fond de sa mémoire remonte à la surface. Elle extrait de ses archives une liste de noms et commence à éliminer, une à une, les personnes qui y sont mentionnées, se muant en une justicière énigmatique et maladroite. Alors qu’elle met en oeuvre sa vengeance avant que l’oubli ne la gagne, une jeune flic talentueuse et fonceuse, Célia Le Goff, voit son quotidien basculer lorsqu’elle découvre qu’un tueur en série laisse des messages à son intention sur les corps de ses victimes. L’enquête la mènera sur les lieux de son enfance là où est enfoui le plus sombre secret de son passé. Esther cherche à se souvenir et Célia à oublier. Les deux destins se rejoignent et s’unissent.

Mémoire vive

Lundi 5 mai à 19 h 35