Mask Singer spécial enfants

DIVERTISSEMENT – Samedi 15 juillet à 19 h 20, Retrouvez Camille Combal et les enquêteurs pour une nouvelle soirée pleine de surprises

Les enfants vont prendre le contrôle de Mask Singer ! En plus de l’entrée de la plante carnivore dans la compétition, nos enquêteurs vont devoir continuer de mener l’enquête sur les personnages encore en course. Et ils sont encore au nombre de 6 car la semaine dernière le Zèbre a été démasqué. Et il s’agissait de… Cartman ! Samedi soir pour le prime spécial enfants, et bien ce sont des enfants qui vont nous apporter de nouveaux indices sur chacun des personnages de cette nouvelle saison. Enfin ceux qui sont encore dans le jeu.