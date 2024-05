Mask Singer soirée spéciale enfance

DIVERTISSEMENT – Vendredi 24 mai à 19 h 25, Mask Singer proposera une soirée spéciale enfance et un tout nouveau costume sera dévoilé, celui de la Perruque.



Laurent Ruquier, Inès Reg, Chantal Ladesou et Kev Adams, mènent l’enquête pour tenter de trouver qui se cache derrière les personnages encore en compétition, celle-ci va se corser un peu. En effet, lors du prochain prime, un nouveau personnage va faire son apparition sur la scène du programme de TF1. « Une nouvelle célébrité va se prêter au jeu et peut-être rentrer dans la compétition », déclare Camille Combal. La Perruque s’ajoute alors aux sept participants encore en lice dans le concours.



Qui sera démasqué cette semaine ? Quelles surprises nous réserve ce nouvel épisode ? Ne manquez pas le 4ème épisode

Mask Singer , saison 6

Tous les vendredis à 19h20