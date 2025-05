Mask Singer : la nouvelle saison

DIVERTISSEMENT – Vendredi 2 mai à 20 h 20, « MASK SINGER » est de retour pour une 7ème saison avec Camille Combal aux manettes.

MASK SINGER fait son grand retour pour une nouvelle saison extraordinaire pleine de nouveautés : un divertissement familial qui promet de rassembler toutes les générations autour de moments de jeu, de fête, d’enquête et de mystère !

Parmi les nombreuses nouveautés de cette saison inédite :

– Jeux interactifs pour gagner des indices.

– Soirées thématiques festives.

Pour la première fois, 3 célébrités internationales viendront pimenter l’enquête le temps d’une soirée chacune, dans 3 épisodes. Le casting exceptionnel de cette nouvelle saison mettra en lumière 19 célébrités iconiques qui détiennent le palmarès le plus impressionnant de l’histoire de MASK SINGER.

Artistiquement, cette nouvelle saison bat tous les records pour offrir un très grand spectacle qui fédère toute la famille, avec notamment :

– Des mises en scène immersives grandioses

– Des performances inoubliables avec de nombreux artistes

– Des costumes toujours plus fascinants

– Encore plus de danseurs sur scène pour accompagner les personnages et offrir au public des performances mémorables.

Sous la conduite du charismatique Camille Combal, les téléspectateurs seront plongés au cœur de cette grande enquête et invités à jouer pour gagner encore plus d’indices afin de reconnaître les voix iconiques que cette saison passionnante nous réserve.

Nos enquêteurs emblématiques sont de retour : Kev Adams, enquêteur hors pair depuis la première heure, avec son humour contagieux, Chantal Ladesou, qui nous fera rire avec sa répartie, Laurent Ruquier, enquêteur minutieux et perspicace et pour compléter notre panel de détectives, la truculente Elodie Poux, qui apportera une touche rafraîchissante à cette équipe déjà mythique.