Mask Singer : la nouvelle saison

DIVERTISSEMENT – Vendredi 23 juin à 19 h 30, Retrouvez Camille Combal et les enquêteurs pour une nouvelle soirée pleine de surprises

Kev Adams, Michèle Bernier, Elodie Frégé, Jeff Panacloc et Jean-Marc vont découvrir les 6 nouveaux costumes de cette saison dingue. Ils vont tout d’abord rencontrer le Huski, la Chenille et la Méduse. Un de ces 3 personnages sera déjà éliminé ce soir. Il est maintenant temps pour eux de montrer leur prestation au jury et au public de Mask Singer ! Qui sera le premier démasqué de la soirée ? Puis ce sera au tour du Lama façon Elvis Presley, du Phoenix qui renaît toujours de ses cendres et du Zèbre DJ de monter sur scène.