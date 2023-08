Mask Singer : la finale

DIVERTISSEMENT – Samedi 5 août à 19 h 20, la 5ème saison, présentée par Camille Combal, s’achève après des semaines riches en rebondissements.

Michèle Bernier, Elodie Frégé, Jeff Panacloc et Kev Adams ont mené une enquête tambour battant, concentrés plus que jamais sur les incroyables prestations vocales et scéniques. Sur les 17 personnages de cette 5è saison, certains ont déjà fait tomber leur masque : Martin Lamotte – Vautour, Laura Flessel – Canard, André Bouchet dit Passepartout – Chenille, Jean-Marc Généreux – Lama, Anny Duperey – Phoenix, Cartman – Zèbre mais également le Soleil, 1ère star internationale de la saison révélée sous les traits de Mel B. des Spice Girls et Laurent Ruquier, 1er enquêteur guest dissimulé sous le costume du Homard. L’enquête est loin d’être terminée et continue sans relâche chaque vendredi soir. Plusieurs personnages sont encore à démasquer, dont deux stars internationales et un second enquêteur guest…

Cette Finale événement vous réserve des performances incroyables des personnages finalistes, et des mises en scènes plus époustouflantes que jamais, ainsi que le retour de 3 personnages emblématiques de la saison 2022 pour des duos inoubliables avec les 3 finalistes de la saison 2023. Saurez-vous deviner l’identité des trois finalistes ? Qui, selon vous, sera le grand vainqueur de cette cinquième saison de Mask Singer ?