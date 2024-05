Mask Singer accueille Flocon, l’enquêteur mystère

DIVERTISSEMENT – Vendredi 31 mai à 19 h 55, un enquêteur mystère va se joindre à Laurent Ruquier, Chantal Ladesou, Inès Reg et Kev Adams.



Chaque vendredi soir, Mask Singer prend place pour un nouvel épisode riche en moments inattendus, présenté par Camille Combal. C’est aussi et surtout l’occasion pour Laurent Ruquier, Chantal Ladesou, Inès Reg et Kev Adams de se remuer les méninges pour tenter de démasquer les personnalités qui se cachent sous les costumes de cette saison 6. Il leur reste encore plusieurs stars à découvrir sous les costumes de la Perle, l’Hippopotame, la Geishamouraï ou encore la Libellule. Et ils devront également démasquer un juré surprise.



Mask Singer , saison 6

Tous les vendredis à partir de 19h55