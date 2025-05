Mask Singer : 3ème soirée d’enquête

DIVERTISSEMENT – Vendredi 16 mai à 20 h 15, retrouvez Camille Combal et les enquêteurs pour une nouvelle soirée pleine de surprises de Mask Singer

Après deux premières soirées riches en surprises, Mask Singer revient pour une troisième soirée pleine de mystères. Les enquêteurs – Kev Adams, Chantal Ladesou, Laurent Ruquier et Élodie Poux – sont prêts à décrypter de nouveaux indices et à démasquer les célébrités cachées sous des costumes toujours plus spectaculaires.

Lors du deuxième épisode, diffusé le 9 mai, le public a assisté à un moment fort : le chanteur jamaïcain Shaggy a été démasqué sous le costume du Cyclope après une performance sur « Could You Be Loved » de Bob Marley.

Ce vendredi 16 mai, une nouvelle star internationale fera son apparition sur scène. Cette célébrité mondiale interprétera une chanson avant de révéler immédiatement son identité, une séquence inédite qui promet de marquer l’émission.

Parmi les personnages encore en lice : le Chaton, le Cygne, le Phoenix, le Bison, la Dame de Cœur, le Fraisier, le Panda Roux et la Vache. Chacun d’eux tentera de conserver son identité secrète tout en offrant des performances époustouflantes.