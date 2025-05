Mask Singer : 2ème soirée d’enquête

DIVERTISSEMENT – Vendredi 9 mai à 20 h 30, retrouvez Camille Combal et les enquêteurs pour une nouvelle soirée pleine de surprises de Mask Singer



Après un premier épisode riche en surprises, la saison 7 de Mask Singer revient avec une nouvelle série de performances mystérieuses. Nos enquêteurs – Kev Adams, Chantal Ladesou, Laurent Ruquier et la nouvelle venue Élodie Poux – sont prêts à décrypter les indices et à démasquer les célébrités cachées sous des costumes toujours plus spectaculaires.

Ce soir, de nouveaux personnages énigmatiques feront leur apparition sur scène, parmi lesquels le majestueux Cygne, l’imposant Rhinocéros et le mystérieux Chaton. Chaque performance promet son lot d’émotions et de révélations.

Qui parviendra à conserver son identité secrète ? Qui sera contraint de faire tomber le masque ? Préparez-vous à une soirée pleine de suspense et de divertissement ! A ne pas manquer sur TNTV