Manava : vos émissions du 27 au 31 janvier

Lundi : : Le Nouvel An chinois

Cette année, le serpent de bois est à l’honneur ! Re-découvrez la culture chinoise au travers du nouvel an ce mercredi 29 janvier 2025.

Avec Marie Claire GARDAN – Présidente de l’association Si Ni Tong

Jean CHAHAUT – Président d’honneur de l’association Dragon et Tigre

Yvette CHEONG – Directrice de l’école de danse Li Yune

Mardi : Le renouveau de la CCISM

Depuis 1880, la CCISM accompagne la Polynésie et ses entreprises et reste un véritable pilier de l’économie, de la formation et de l’innovation de Polynésie française.

Avec Kelly ASIN-MOUX – Président de la CCISM

Terainui HAMBLIN-ELLACOTT – Présidente de la commission d’animations commerciales

Heiarii DURAND – Directeur général de la CCISM

Audrey LHIES – Cheffe de service du développement et des compétences

Mercredi : FIFO 2025 : un festival, des ateliers

Pour sa 22ème édition, le Festival International du Film documentaire Océanien nous fait honneur. Ateliers, compétitions, mini film festival, on vous dit tout !

Avec Laura THÉRON – Déléguée générale du FIFO

Tevai MAIAU – Réalisateur d’un film en sélection

Nyko PK16 – Réalisateur et membre du jury mini film festival

Are RAIMBAULT – Réalisateur et animateur d’atelier

En interview avec Franck PHILIPPON – Animateur d’un workshop

Jeudi : Protéger ses données : Comment faire ?

Avec la digitalisation grandissante, protéger ses données informatiques devient une nécessité ! C’est justement notre sujet du jour.

Avec Luc HO WAN – Directeur adjoint de la DSI (Direction des systèmes d’information)

Léo Peuillot – Avocat spécialisé en litiges digitaux

Maxime TERRASSIN – Gérant de la société FoxIT-ac Cybersecurité

Alban GABILLON – Professeur informatique UPF

Vendredi : Prévention incendie : tout ce qu’il faut savoir

De l’étincelle à l’incendie, il n’y a qu’un pas ! Pour éviter cela, Manava reçoit des sapeurs-pompiers pour éteindre les braises.

Avec Capitaine Sergio BORDES – Chef de corps des sapeurs-pompiers de Papeete

Johan DON – Responsable du centre de formation

Cyril CHERVY – Capitaine des sapeurs-pompiers de Punaauia

