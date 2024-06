Manava : vos émissions du 24 au 28 juin

100% FENUA – Du lundi au vendredi à 17 h 15, Ariioehau TAUMIHAU vous donne rendez-vous dans Manava, votre émission d’infos service

Découvrez les thèmes des émissions de la semaine

Lundi : Prévention suicide : comment en parler ?

Les moyens d’aborder le sujet du suicide et les stratégies de prévention pour aider ceux qui en ont besoin

Avec Maimiti Aumeron – Psychologue du Fare Tama Hau

Maite Mai – Coach de vie spécialisée dans l’accompagnement des familles

Annie Tuheiava Mairau – Présidente de SOS Suicide

Interview : Anonyme – Ancien dépressif

Mardi : Être marin

Plongez dans la vie des marins, leurs rôles sur les bateaux et les formations

Avec Matahi Hars – Formateur machines au Centre des Métiers de la Mer (CMMPF)

Rodric Teautoua , Capitaine du Navire VINI VINI XI

Hanna Dechaume – Capitaine d’armement et personne désignée à terre de la compagnie Aranui

Mercredi : Les petits champions

Nos jeunes sportifs ont du talent, découvrez leur parcours, leurs objectifs, leurs exploits.

Avec Reihiti Mau – Élève de l’école Taimoana multisport, porteur de la flamme

Manutea Toussaint – École de voile d’arue

Tekuramana Ateni – Club Tamarii Mahina

Leni Lamasse – Membre de l’éperon de Tahiti – Horseball

Interview : Tya Zebrowski – Championne de surf

Jeudi : Heiva

Le Heiva, festival emblématique de Polynésie mettant en avant la danse et les chants traditionnelles

Avec Dayna Tavaearii – Membre du jury Heiva 2024 – Chant traditionnel

Kehaulani Chanquy – Cheffe de groupe Hitireva

Marama Ariipeu -Tirador – Ori Tahiti – Meilleur danseur Heiva 2023

Hitiura Mervin – Auteur Tamari’i Māhina – Groupe de danse Tā’ai

Vendredi : Best of

Revivez les moments forts de Manava avec un best of de cette saison.



Une production 2DZ Production. Présentée par Ariioehau TAUMIHAU

Manava

Lundi au vendredi à 17h15