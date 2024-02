Manava : vos émissions du 19 au 23 février à 17 h 15

100% FENUA – Lundi au vendredi à 17 h 15, Stéphane Bachir vous donne rendez-vous dans Manava, votre émission d’infos service

Découvrez les thèmes des émissions de la semaine

Lundi : La dépression, un mal invisible

Avec Dr Johan Sebti, chef du service psychiatrie – Dr Rudy Perelroizen, pédopsychiatre en urgence/liaison (enfants et ados) et thérapeute systémique familial au Centre Hospitalier – Kassandra Amaru, patiente et Annie Tuheiava, Présidente de l’association SOS Suicide Polynésie.

Avec l’interview de Maite Laharrague, auteure du livre « Papa Nuage » – Autoédition

Mardi : Roulottes : règles et fonctionnement

Avec Adelaide Tamaku, responsable du Bureau des programmes santé Direction de la Santé – Audrey Szymanowicz, inspecteur de la santé publique vétérinaire – Jean-Paul Tuaiva, 2ème vice président CCISM et Olivier Lebrun, gérant de la roulotte Ei’a à Arue

Mercredi : Un avenir par l’éducation populaire

Avec Heiti Coppenrath, agent de développement en charge de la jeuneuse et des acticités d’éducation populaire – Wolseley Spitz, Vice président, chef du pôle médias, numérique, éducation critique et engagement citoyen au sein de l’association CEMEA et Toahere Maono, Directeur général des services UPJ

Jeudi : Seconde main : une tendance éco responsable

Avec Leaticia Beck, fondatrice de la boutique Echange tendance – Benoit Bernard, gérant Tahiti Collectiv spécialisé en seconde main de luxe – Tahara Buttard, fondatrice et gérante de La p’tite cabine et la ptite cabane et Tiffany Di Cola, fondatrice du vide dressing collaboratif Mollie and Co

Vendredi : Yoga, zen au Fenua



Avec Rani Chaves, professeur de yoga – Lili Kumbaka, professeur de yoga et Sophie Chungue, professeur de yoga

Production DROLE DE ZEBRE. Présentée par Stéphane Bachir

Manava

Lundi au vendredi à 17h15