Manava : vos émissions du 18 au 22 mars

100% FENUA – Lundi au vendredi à 17 h 15, Ariioehau TAUMIHAU vous donne rendez-vous dans Manava, votre émission d’infos service

Découvrez les thèmes des émissions de la semaine

Lundi : Henri Hiro : une vie, un héritage



Avec Hitihiti Hiro, fille d’Henri Hiro – Toanui Salmon, Professeur de lettres au collège Henri Hiro,

Vahi Tuheiava Richaud, Directrice de la Société des Etudes Océannienes et Jean-Paul Barra, aAmi et ex membre du comité directeur du parti Ia Mana Te Nuna’a

Mardi : Eloquence : l’art de s’exprimer



Avec Pierre Muller, professeur d’éloquence – Maki Teharuru, Lauréat du concours d’éloquence du Pacifique 2019 – Teiva Manoi (Minos), meilleur orateur du Heiva 2022 et Teremuura Rurua ép. Kohumoetini, professeur orero au Conservatoire de Polynésie Française

Mercredi: Éduquer les enfants aux médias



Avec Jasmina Liant, chef de pôle du Centre de Lecture/Médiathèque CLEMI – Wolseley Spitz dit « Wes » , professeur et animateur de jeunesse au CEMEA et intervenant au Village des Médias – Perrine Chambaud, professeur documentaliste au lycée du Diadème, coordinatrice de la SPME pour le 2nd degré et Sandrine Guyonnet – Journaliste



Jeudi: Trisomie 21 : inclusion et travail

Avec Stéphane Marandin, Directeur du centre éducatif Papa Nui -Moerani Tetauru, responsable contentieux Sicar Assurances – Kahili Faatau, stagiaire chez Sicar Assurances et Mereana Alexandre, Présidente de l’association Fare Heimanava

Interview de Marie Lampin, pédiatre au CAMS (Centre d’action médico-social)



Vendredi : L’art du Tapa



Avec Miriama Bonno, Artiste – Hinatea Colombani, Directrice du centre culturel Arioi – Jean François Butaud, spécialiste en agroforesterie et Vaiana Giraud – Directrice Service de l’artisanat

Stéphane Marandin, Directeur du centre éducatif Papa Nui -Moerani Tetauru, responsable contentieux Sicar Assurances – Kahili Faatau, stagiaire chez Sicar Assurances et Mereana Alexandre, Présidente de l’association Fare Heimanava Jasmina Liant, chef de pôle du Centre de Lecture/Médiathèque CLEMI – Wolseley Spitz dit « Wes » , professeur et animateur de jeunesse au CEMEA et intervenant au Village des Médias – Perrine Chambaud, professeur documentaliste au lycée du Diadème, coordinatrice de la SPME pour le 2nd degré et Sandrine Guyonnet – Journaliste Pierre Muller, professeur d’éloquence – Maki Teharuru, Lauréat du concours d’éloquence du Pacifique 2019 – Teiva Manoi (Minos), meilleur orateur du Heiva 2022 et Teremuura Rurua ép. Kohumoetini, professeur orero au Conservatoire de Polynésie Française

Production 2DZ Production. Présentée par Ariioehau TAUMIHAU

Manava

Lundi au vendredi à 17h15