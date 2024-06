Manava : vos émissions du 17 au 21 juin

100% FENUA – Du lundi au vendredi à 17 h 15, Ariioehau TAUMIHAU vous donne rendez-vous dans Manava, votre émission d’infos service

Découvrez les thèmes des émissions de la semaine

Lundi : Don d’organes : sauver une vie ?

Apprenez comment le don de reins en Polynésie aide à sauver des vies et améliore la qualité de vie des receveurs.

Avec Julie Bloch – Médecin néphrologue

Raihani Devos – Infirmière coordinatrice de greffe

Thierry Daniel – Président de l’association « Un don de vie et de greffe rénal »

Anaïs Daniel-Amoros – Infirmière Coordinatrice du don d’organes

Mardi : Éduquer son chien : les bons conseils

Les méthodes pratiques et astuces pour une éducation canine réussie.

Avec Matairii Maire – Syndicat Intercommunal Gestion Fourrière Animale

Ranitea Teiva – Monitrice éducation canine

Fabio Salmistraro – Éducateur et comportementaliste canin – Tahiti Dog School

Séverine Viaud – Propriétaire de chien

Mercredi : Rythme scolaire : qu’est-ce qui change ?

Un aperçu des nouveaux rythmes scolaires en Polynésie, leurs raisons et leurs impacts sur la vie des élèves et quotidienne

Alice Paquis – Directrice de l’école Ahutoru primaire de Arue

Arnold Atiu – Président de l’APE de l’école Moenoa de Tiarei

Joelle Rallet – Cheffe du département de l’action pédagogique et éducative



Jeudi : Les patentés

Un guide pratique pour comprendre le statut de patenté en Polynésie, incluant les procédures, avantages et potentiels obstacles

Avec Andréa Kunovski – Cheffe du Service de l’Accompagnement Transversal de la Direction des Entreprises CCISM

Franck Tiaahu – CPS

Léon Doom – Contrôleur des impôts DICP

Porteur de projet accompagné

Vendredi : Rire à Tahiti

Plongez dans le monde de la comédie, parlons des humoristes et de leurs spectacles.

Avec Maud – comédienne

James l’acteur – créateur de contenus

Farid Chamekh – comédien stand up

Heiano « Nono » Alezrah – comédien



Une production 2DZ Production. Présentée par Ariioehau TAUMIHAU

Manava

Lundi au vendredi à 17h15