Manava : vos émissions du 14 au 18 octobre

100% FENUA – Du lundi au vendredi à 17 h 00, Ariioehau TAUMIHAU vous donne rendez-vous dans Manava, votre émission d’infos service

Découvrez les thèmes des émissions de la semaine

Lundi : Santé mentale : des semaines pour en parler

Johan SEBTI – Chef du service psychiatrie CHPF

Dr Charles-Henry MARTIN, psychiatre spécialisé en psychotraumatologie

Laurence BONNAC – Pédiatre et Directrice du Fare Tama Hau

Dr Laure BAUDOUIN – responsable du département d’anesthésie-réanimation



Mardi : La navigation traditionnelle: retrouver le cap

Tepoe TAHIATA – Membre de l’association FAAFAITE et co-fondatrice du projet TŪ I TE VAIPUNA

Teiva VERONIQUE – École de Pirogue à voile traditionnelle (VA’A TAIE)

Anthony MAKE – Président de l’association VA’A TAIE TAUTORU

Raiatua EBB – Moniteur de voile

Mercredi : Qu’est ce qu’une école doctorale?

Florence POIRAT – Directrice de l’École Doctorale du Pacifique (EDP)

Marotea VITRAC – Président de l’association des doctorants

Tea Frogier – Déléguée à la recherche accompagnant l’EDP

Jean-Christophe AUFFRAY – Délégué territorial à la recherche et la technologie accompagnant l’EDP

Jeudi : Salon du livre : au nom des héros

Titaua PORCHER – Autrice des pièces de théâtre Oh my Omai, et Hina et Maui

Hamid MOKADDEM – Philosophe de Nouvelle Calédonie et auteur

Raanui DAUNASSANS – Descendant de Marau Taaroa, dernière reine de Tahiti

Do CARLSON – Auteur de l’ouvrage rassemblant tous les écrits de Henri HIRO

Vendredi : Les bienfaits du massage

Isabelle TREBUCK – École de massage

Nicolas Balespouey – Kinésithérapeute

Mihimana DAVID – Masseuse et maitre Reiki



Une production 2DZ Production. Présentée par Ariioehau TAUMIHAU

Manava

Lundi au vendredi à 17h25