Manava : vos émissions du 13 au 17 mai

100% FENUA – Lundi au vendredi à 17 h 15, Ariioehau TAUMIHAU vous donne rendez-vous dans Manava, votre émission d’infos service

Découvrez les thèmes des émissions de la semaine

Lundi : Se traiter autrement

Découvrez des thérapies alternatives et leurs bienfaits pour la santé et le bien-être.

Avec Nelly DECUYPER – Gérante de Good Regen Tahiti

Thomas Lemonnier – Thérapeute énergétique

Helene LE DALL – Directrice du centre de musicothérapie

Hinanui Salmon – Chamane

Mardi : Rahui : respecter nos océans

Apprenez comment la tradition du rahui contribue à la préservation des écosystèmes marins en Polynésie.

Avec Patrick Rochette – Membre du comité Rahui de Teahupo’o

Zephyrin Tarahu – Membre du comité Rahui de Papara

Betty Tehei – Membre du comité Rahui de Teva I uta

Roseline Tuira – Chargée de projets biodiversité DIREN

Mercredi : La Société des Études Océaniennes

Explorez les travaux et les missions de la Société des Études Océaniennes, dédiée à l’étude des cultures et des traditions du Pacifique Oriental.

Avec Vahi Tuheiava Richaud – Présidente de la SEO

Yves Babin – Vice-président de la SEO

Terupe Salmon – Administrateur de la SEO

Corinne McKittrick – Secrétaire de la SEO

Jeudi : Qu’est-ce que l’inflation ?

Comprenez ce qu’est l’inflation, ses causes et comment elle affecte notre économie et notre quotidien.

Avec Nadine Jourdan – Directrice de l’ISPF

Fabrice Dufresne – Directeur de l’IEOM

Nancy Wane – Représentante des entreprises Louis Wane

Vincent Dropsy – Professeur d’économie UPF

Vendredi : La bataille de Fei Pi

Revivez l’histoire de la bataille de Fei Pi, marquant un tournant décisif dans l’évangélisation de Tahiti et l’histoire polynésienne.

Avec Véronique Larcade – Professeur d’histoire moderne UPF

Moana Tromeur – Guide culturelle

Mike Teissier – Direction de la culture et du patrimoine

Avec l’interview de Terupe Salmon et Tehina Salmon – Descendants

Une production 2DZ Production. Présentée par Ariioehau TAUMIHAU

Manava

Lundi au vendredi à 17h15