Manava : vos émissions du 10 au 14 juin

100% FENUA – Du lundi au vendredi à 17 h 15, Ariioehau TAUMIHAU vous donne rendez-vous dans Manava, votre émission d’infos service

Découvrez les thèmes des émissions de la semaine

Lundi : Mémoire : la préserver et l’entretenir

Les méthodes pour entretenir sa mémoire et les maladies associées à sa détérioration.

Avec Jacqueline Lionet – Membre d’honneur de l’association Polynésie Alzheimer

Dr. Chantal Tessier – Responsable du Centre de la mémoire CHPF

Heiarii Wong – Neuropsychologue

Killian Ekouma Ndong – Patient



Mardi : Dépotoirs sauvages : quelles conséquences ?

Les causes et impacts des dépotoirs sauvages, ainsi que les moyens de les prévenir.

Avec Ryan Leou – Chef de projet – Gestion des déchets

Poaru Maono – Élu en charge du littoral de Mahina

Benoît Layrle – Directeur général Fenua Ma

Cpt. Franck JOLLY – Chef du détachement de l’OCLAESP (Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique)



Mercredi : Sexualité des jeunes

Comment éduquer et informer les jeunes sur la sexualité ?

Avec Perrine Chambaud – Professeur documentaliste lycée Diadème

Vaikihei Tetuanui – Lycéenne

Nathalie Colin Fagotin – Psychologue de la famille

Maeva Sorin – Maman



Jeudi : Le campus CCISM

Présentation du campus CCISM, de son école de commerce et Poly3D, ainsi que des projets d’avenir.

Avec Nicolas Perou, professeur à l’école Poly3D

Jeanne Lecourt, professeure à l’École de Commerce de Tahiti

Tefau’ura Haumani, ancien élève Poly3D

Cléo Bonnamy – Ancienne étudiante de l’École de Commerce de Tahiti



Vendredi : Les riders de Polynésie

Explorez l’univers de la glisse polynésien, du skateboard au roller, en passant par le BMX.

Avec Stanley Tuairau – Doyen du skate et organisateur Urban Ride Fest Tahiti

Nyko Pk 16 – Professionnel de l’audiovisuel, passionnée de skate

Représentant de la Federation de Roller Sports du Pacifique

Romane LONG (mineur) Représentant de la Team Riding Tahiti



Une production 2DZ Production. Présentée par Ariioehau TAUMIHAU

Manava

Lundi au vendredi à 17h15