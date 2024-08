Manava fait sa rentrée lundi !

100% FENUA – Du lundi au vendredi à 17 h 25, Ariioehau TAUMIHAU vous donne rendez-vous dans Manava, votre émission d’infos service

Découvrez les thèmes des émissions de la semaine

Lundi : Rentrée : comment bien commencer ou reprendre le sport ?

Conseils pour intégrer le sport à sa routine après la rentrée, que ce soit pour débuter ou reprendre une activité physique.

Avec Anaelle Lopez – Coach sportif

Christopher Wong – Enseignant en Activité Physique Adapté (APA)

Léo Cucuel – Éducateur sportif de Tahiti Périsport

Morganne Ausangee – Nutritionniste Diéteticienne



Mardi : Dépotoirs sauvages : quelles conséquences ?

Impact des dépotoirs sauvages : dangers environnementaux, risques pour la santé publique et solutions possibles.

Avec Ryan Leou – Chef de projet – Gestion des déchets

Poaru Maono – Élu en charge du littoral de Mahina

Benoît Layrle – Directeur général Fenua Ma

Cpt. Franck Jolly – Chef du détachement de l’OCLAESP (Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique)



Mercredi : Les associations parents d’élèves : à quoi ça sert ?

Rôle et influence des associations de parents d’élèves sur l’éducation et le bien-être des enfants.

Avec Tahia Chung Tien – présidente de la FAPEEP (Fédération des associations des parents d’élèves de l’enseignement public)

Vaea Garbutt – directrice de l’école Manotahi à Punaauia

Adeline Sabatier – Parent d’élève au collège Tinomana (second degré)

Valérie Hare – Parent d’élève à l’école Haitama (premier degré)



Jeudi : Café : le retour d’une filière

La culture du café en Polynésie et les efforts pour relancer cette filière après les crises du passé.

Avec Christophe Trebouta – Fare du café et secrétaire du SPC (Syndicat polynésien du café)

Mohea Cheong Yn -Torréfactrice de café

Pascal Mati – Cultivateur de café

Tetia Peu – Ingénieure agronome de la DAG (Direction de l’agriculture)



Vendredi : Marquises à l’UNESCO

L’inscription des Marquises au patrimoine mondial de l’UNESCO : enjeux culturels et avantages pour la préservation du patrimoine local.



Une production 2DZ Production. Présentée par Ariioehau TAUMIHAU

Manava

Lundi au vendredi à 17h25