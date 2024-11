100% FENUA – Mercredi 4 décembre à 19 h 25, suivez un documentaire inédit consacré au docteur Louis Rollin et de son rôle pour endiguer des maladies graves aux Marquises

Documentaire inédit réalisé par André Vohi. Le MANA, tout le monde en parle, tout le monde essaie plus ou moins de donner une définition précise de cette énergie, ce pouvoir que les ancêtres des Polynésiens avaient réussi à maîtriser… Depuis l’arrivée des occidentaux et le choc culturel que cela a provoqué, le MANA est devenu un simple mot, un mot polynésien qui fait référence à tout et à n’importe quoi en même temps.



« A travers ce film documentaire de deux épisodes (la deuxième partie sera diffusée ultérieurement), j’ai voulu donner une définition plus précise du MANA à travers des témoignages ainsi que mes expériences vécues pendant plus de 24 ans de tournages dans les 5 archipels de Polynésie. MANA mythe ou réalité »

Mana, mythe ou réalité ?

Mercredi 4 décembre à 19 h 25