Mana Culture : Torea Falzowsky / Catherine Chanson

100% FENUA – Vendredi 19 mai à 17 h 05, retrouvez Taïna Fabre pour un nouveau numéro de Mana Culture.

Cette semaine dans votre émission Mana culture, nous vous proposons de faire la connaissance de Torea Falzowsky un jeune homme originaire de Raiatea qui exerce le métier passionnant de concept artiste. Il nous expliquera en quoi ce travail consiste et puis, nous avons rencontré Catherine Chanson bien connu par les enfants et les plus grands pour ses pièces théâtres dédiés à la jeunesse. Elle remontera sur scène avec sa fille pour la pièce t’inquiète les 3 et 4 juin prochain au petit théâtre, elle nous a reçu chez elle pour nous parler de son parcours.

Présentée par Taïna Fabre