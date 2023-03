Mana Culture : théâtre / artisanat / littérature

100% FENUA – Vendredi 31 mars à 17 h 05, retrouvez Taïna Fabre pour un nouveau numéro de Mana Culture.

Cette semaine, nous vous proposons de parler de théâtre avec Rehia Tepa. L’artiste tient le rôle principal dans la pièce « Oh my!… Omai! », qui se jouera au petit théâtre de la Maison de la Culture les 5 et 6 avril prochains. Il nous en dira un peu plus sur lui. Daniel Margueron et Jean Luc Bodinier nous présenteront la deuxième édition de la revue littéraire « Confluences océanes » à l’occasion de sa publication. Et puis Maire Pepe l’une des doyennes de l’univers artisanal du savoir-faire polynésien sera notre star du jour.

Présenté par Taïna Fabre