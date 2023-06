Mana Culture spécial artisanat

100% FENUA – Vendredi 9 juin à 17 h 05, retrouvez Taïna Fabre pour un nouveau numéro de Mana Culture.

Cette semaine sera consacrée à l’artisanat. Nous avons rencontré Vahitua pendant un salon à l’Assemblée. Elle s’est dévoilée à nous et a parlé de l’importance de la finesse du travail du tressage pour sa famille et son île. Et puis Derry, sculpteur nous a reçus dans son atelier, pour parler de son savoir-faire, de son parcours et de ses inspirations.

Présentée par Taïna Fabre