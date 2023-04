100% FENUA – Vendredi 28 avril à 17 h 05, retrouvez Taïna Fabre pour un nouveau numéro de Mana Culture.

Cette semaine, faites la connaissance de Marcelle Tepava et son travail en vannerie. Elle nous raconte son histoire, son parcours et ses aspirations. Et puis Philippe Castel nous accueille chez lui. Il nous parlée de son travail pictural, de ses recherches et sa démarche artistique.

Présenté par Taïna Fabre