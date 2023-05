Mana Culture : Heiana et son école de théâtre

100% FENUA – Vendredi 19 mai à 17 h 05, retrouvez Taïna Fabre pour un nouveau numéro de Mana Culture.

Cette semaine je vous propose de rencontrer Heiana et les élèves de son école de théâtre. Une véritable découverte, des cours qui leur ont permis de se dépasser. Plus assurance pour la prise de parole en public, plus d’intérêt pour la lecture et connexion avec ses émotions. Un art aux multiples bienfaits. Heiana nous racontera son parcours et nous dévoilera ses méthodes d’apprentissages dans Mana Culture

Présentée par Taïna Fabre