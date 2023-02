Mana Culture : Ange / Peterson Cowan

100% FENUA – Vendredi 24 février à 17 h 05, retrouvez Taïna Fabre pour un nouveau numéro de Mana Culture

Cette semaine dans Mana Culture nous vous proposons de rencontrer Ange, une des plus jeune exposante et créatrice d’artisanat du salon dans lequel nous sommes allés pendant les vacances de fin d’année, elle nous racontera son histoire et ses débuts dans ce milieu boudé par les jeunes. Puis nous irons à la rencontre de Peterson Cowan, le ténor Tahitien comme l’appelait Luciano Pavaroti, est au Fenua pour transmettre son savoir aux passionnés de chants, il nous parlera de son impressionnant parcours.

Présenté par Taïna Fabre